Победитель лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» обратился за выигрышем

Тираж «Новогодний миллиард» был разыгран 1 января 2025 года. Выигрышный билет был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.