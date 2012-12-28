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В России
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сегодня, 13:36
Победитель лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» обратился за выигрышем
Тираж «Новогодний миллиард» был разыгран 1 января 2025 года. Выигрышный билет был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.
«Четвертый лотерейный миллиардер, победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», обратился в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша, направив необходимый пакет документов почтовой службой. Сейчас победитель проходит процесс оформления формальностей», — заявили в компании.
Лотерейный тираж «Новогодний миллиард» прошел 1 января, в нем разыграли главный приз в размере миллиарда рублей. По итогам новогоднего розыгрыша в стране появился четвертый лотерейный миллиардер и 90 новых лотерейных миллионеров.
«Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось поймать птицу удачи, выиграв главный приз «Новогоднего миллиарда», и надеемся, что это станет началом новых свершений и ярких событий в его жизни. Однако напомним, что победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение», — сказала операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович.
По ее словам, если победитель «Новогоднего миллиарда» захочет рассказать свою историю победы, компания ею поделиться.
Билет, выигравший миллиард рублей, приобрели на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 11 920 044 билетов, в праздничном тираже разыграли 3 652 173 987 рублей — абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.
Среди 55 из 90 лотерейных миллионеров «Новогоднего миллиарда»-2025, обратившихся за выигрышем — жители Москвы и Московской области; Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов; Новосибирска, Перми, Владивостока, Южно-Сахалинска; Башкирии, Калмыкии, Татарстана, Марий-Эл, Дагестана; Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Костромской, Рязанской, Челябинской, Ростовской, Воронежской, Свердловской, Нижегородской, Астраханской, Кировской, Тюменской, Самарской и Тамбовской областей; Краснодарского, Алтайского и Красноярского краев.
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