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В России
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8 минут назад
Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек при пожаре на северо-западе Москвы
В МЧС добавили, что до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно вышли 300 человек.
Ранее сообщалось, что на улице Сходненский тупик на 1 500 квадратах загорелось 2-этажное административное здание.
Сотрудниками МЧС были эвакуированы порядка 56 человек.
Также известно, что произошло частичное обрушение крыши здания.
Отмечается, что до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 300 человек, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что ликвидация осложняется высокой пожарной нагрузкой и высокой температурой. На месте работают 155 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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