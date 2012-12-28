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вчера, 23:35
В Анталье закроют 50 отелей после ЧП
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA, предписания прекратить работу отелей, не имеющих документов для осуществления гостиничной деятельности, были разосланы во все провинции страны.
«Мы сообщили 50 туристическим объектам о принятом решении закрыть их по итогам проверок Минтуризма», — приводятся в публикации слова префекта района Муратпаша в Анталье Умита Уйсала.
По делу о пожаре на горнолыжном курорте в Болу задержали 28 человек. В отеле в ночь на 21 января в результате пожара погибли 78 человек.
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