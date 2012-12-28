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вчера, 22:13
Росстат потратил 9 млрд на 400 тыс. ненужных планшетов
В пресс-службе Росстата в ответ на критику аудиторов заявили, что около 60 тыс. планшетов на ОС «Аврора» передаются другим органам власти, в том числе новых регионов, Курской и Белгородской областей.
Большинство планшетов устарели в связи с новейшими техническими разработками, отмечает СП. Часть из них непригодны для дальнейших исследований, поскольку у них малый объем памяти и операционная система Android версии 4.0, которая не поддерживается большинством программ с 2017 года. Кроме того, долгое хранение техники без действия могло привести к неисправностям.
По мнению Счетной палаты, причина такой ситуации — в недостаточно системном подходе Росстата к закупкам оборудования.
Вместе с тем, ранее служба планировала закупить еще 102 тыс. устройств почти на 7 млрд для подготовки к проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года, отмечают аудиторы. Правда, в самом Росстате заверили, что ведомство уже не планирует покупку новых планшетов.
В результате аудиторы рекомендовали оценить возможность дальнейшего списания или использования планшетов, а также изъять невостребованное имущество у территориальных служб статистики.
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