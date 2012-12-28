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В России
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вчера, 22:09
Мошенники стали отправлять в доставку сухой лед вместо дорогих товаров
За время транспортировки лед испарился и к месту назначения приехали уже пустые коробки. После этого клиент потребовал возмещения убытков по факту «хищения» товаров.
Среди других примеров мошенничества со стороны заказчиков логисты выделили подмену товаров. То есть когда вместо дорогостоящих смартфонов клиент отдает в доставку куски мыла или камни. При этом упакован товар в коробки из-под оригиналов.
«Случалось, что клиент несколько раз отправлял товар с одними и теми же повреждениями, которые при досмотре невозможно выявить», — указала представитель одной из компаний.
При этом в 2024 году каждый третий случай мошенничества в страховании грузов в логистике был связан с инсценировкой страховых событий, сообщили аналитики цифровой платформы сопровождения страхования грузоперевозок Zunami, основываясь на результатах работы модуля «Антифрод».
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