ЦБ сохранил ключевую ставку из-за снижения кредитов бизнесу в 1,5 раза

Банк России в декабре сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как кредитование бизнеса упало в ноябре 2024-го в 1,5 раза — до 5,8 трлн рублей. Это следует из наиболее свежих данных регулятора, которые изучили «Известия».

