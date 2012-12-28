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В России
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29 минут назад
ЦБ сохранил ключевую ставку из-за снижения кредитов бизнесу в 1,5 раза
Банк России в декабре сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как кредитование бизнеса упало в ноябре 2024-го в 1,5 раза — до 5,8 трлн рублей. Это следует из наиболее свежих данных регулятора, которые изучили «Известия».
«Эффекты от ужесточения денежно-кредитных условий уже начали проявляться в ноябре. Рост общего кредитного портфеля существенно замедлился. При этом впервые за долгое время темпы роста корпоративного кредитного портфеля снизились», — подчеркнула она.
По ходу повышения ключевой наблюдался «отложенный эффект» — сначала юрлица-резиденты и ИП брали деньги в банках, но последующий рост стоимости кредита охладил их интерес, отметил председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.
Также повлияли требования банков к заемщикам. Финансовые организации понимают, что «дорогие» деньги создают повышенные риски дефолта, подчеркнул основатель изыскательной компании «Гектар Групп» Павел Семочкин.
Следующее заседание по ставке запланировано на 14 февраля. Большинство опрошенных «Известиями» экспертов полагают, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне.
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