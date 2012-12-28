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сегодня, 16:01

Еврокомиссия дала Венгрии гарантии энергобезопасности ради санкций против РФ

Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности.

Еврокомиссия дала Венгрии гарантии энергобезопасности, которые последняя запросила перед голосованием по вопросу о продлении антироссийских санкций, — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны - члены ЕС. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны - члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. Еврокомиссия также добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Главы МИД стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе вопрос о продлении санкций против России еще на полгода. Накануне заседания Венгрия уведомила руководство ЕС, что требует для себя гарантий энергобезопасности перед тем, как будет решен вопрос о продлении санкций. Сийярто довел позицию своей страны до сведения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Министр заявлял, что позиция Венгрии при голосовании будет зависеть от того, «даст ли Еврокомиссия гарантию, что в дальнейшем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран - членов ЕС окажется под угрозой, исходящей из-за пределов Евросоюза». В качестве таких угроз Венгрия рассматривает прекращение Украиной транзита российского газа, нападение на трубопровод «Турецкий поток», а также ограничения в подаче нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Центральной Европы.
санкции
ЕС
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