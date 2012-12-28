Умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский

На 74-м году жизни умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский, - племянник народного артиста СССР Олега Янковского. В 1974 году Игорь Янковский окончил театральное училище имени Щукина, служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.