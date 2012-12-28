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25 минут назад

Умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский

На 74-м году жизни умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский, - племянник народного артиста СССР Олега Янковского. В 1974 году Игорь Янковский окончил театральное училище имени Щукина, служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

На 74-м году жизни умер Игорь Янковский, один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), медиаменеджер, бизнесмен, актер, представитель династии Янковских, — сообщили РБК Life в пресс-службе АКАР.

Последние годы Янковский страдал от онкологического заболевания. По информации Mash, 8 января его госпитализировали в дезориентированном состоянии, врачи оценивали его как тяжелое. Телеграм-канал сообщает, что мужчина умер в реанимации вчера в 22:00, дополнительно у него были диагностированы цирроз печени, двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.

Игорь Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде. Его отец — народный артист СССР Ростислав Янковский (умер в 2016 году), дядя — народный артист СССР Олег Янковский (умер в 2009 году).

В 1974 году он окончил театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года.

Наибольшую известность Игорь Янковский получил благодаря роли в фильме «Приключения принца Флоризеля» (1981). Всего в его фильмографии значатся около 40 проектов, в том числе картины «Мегрэ и старая дама» (1974), «Золотая мина» (1978), «...А это случилось в Виши» (1989), «В движении» (2002). Последний проект с его участием вышел в 2013 году. Также он вел программу «Алчность» на НТВ.

В 1992 году представитель актерской династии пришел в рекламный бизнес, став соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». К середине 90-х он возглавил Международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». С 2004 года занимал пост президента АКАР.
Янковский
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