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В России
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сегодня, 14:25

В РФ закрепили новую возможность использования маткапитала для улучшения жилищных условий

Правительство России закрепило новую возможность использования материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Правительство закрепило возможность использования средств материнского капитала для строительства индивидуального жилого дома по договору строительного подряда с использованием эскроу-счёта. Соответствующее постановление об этом подписано, — говорится на сайте кабмина.

Воспользоваться маткапиталом для этих целей можно будет с 1 марта 2025 года, когда вступят в силу новые нормы ряда федеральных законов.

Родители, получившие сертификат на материнский капитал, смогут использовать его средства для оплаты ипотеки на строительство дома с привлечением компании-подрядчика, работающей с эскроу-счетами. Такие счета позволяют провести оплату за выполненную работу только после её фактического завершения, что обеспечивает добросовестность нанятой строительной компании.

В настоящее время сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке — после рождения ребёнка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

Говоря о принятом решении на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин отметил, что общее число семей, воспользовавшихся материнским капиталом для приобретения или реконструкции своего дома, на сегодняшний день составило более 9,5 миллиона. При этом треть из них сделали это без привлечения кредитов.

С февраля 2025 года размер материнского капитала будет увеличен с учётом фактической инфляции и составит более 690 тыс. рублей на первенца, а на второго ребёнка и последующих детей — более 912 тыс. рублей.

Помимо строительства или покупки жилья эти средства можно направить на оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Возможность использования маткапитала для строительства индивидуального жилого дома с использованием эскроу-счетов закреплена в новых положениях ряда федеральных законов. Они были приняты в июле 2024 года.

Рост благосостояния семей, в том числе многодетных, за счёт улучшения их жилищных условий – одна из целей национального проекта «Семья», реализация которого началась с 1 января 2025 года.
маткапитал
выплаты
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