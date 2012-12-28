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В России
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32 минуты назад
Кабмин одобрил закон об изменении порядка призыва в армию
Правительство России одобрило законопроект, позволяющий призывать граждан на военную службу в течение года после решения призывной комиссии.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — говорится в документе.
Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, поправками предлагается дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе». Как указывают в кабмине, документ предусматривает, «что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня принятия указанного решения».
Кроме того, указывается в проекте отзыва, законопроект вводит возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
«Реализация положений законопроекта позволит сократить количество должностных лиц, задействованных для проведения призыва граждан на военную службу, в том числе врачей-специалистов, востребованных в муниципальной системе здравоохранения, привлекаемых для медицинского освидетельствования призывников, снизить потребность в обеспечении врачей-специалистов медицинским оборудованием и качественно повысить уровень организации призыва граждан на военную службу», - считают в правительстве.
Вместе с тем наименование законопроекта «не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу», — говорится в проекте отзыва.
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