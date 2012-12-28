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В России
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сегодня, 13:01
Издательство «Просвещение» перечислит в бюджет свыше 2 млрд рублей незаконного дохода
Издательство «Просвещение» должно перечислить в бюджет более 2 млрд рублей незаконно полученного дохода.
АО «Издательство «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям «русский язык», «история», «биология», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее служба возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
Антимонопольное ведомство признало «Просвещение» нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС России выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей.
Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний.
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