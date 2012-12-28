Кабмин проиндексирует соцвыплаты и страховые пенсии до 9,5%

Правительство России приняло постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%. О подписании документа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.