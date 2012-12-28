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В России
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58 минут назад
Кабмин проиндексирует соцвыплаты и страховые пенсии до 9,5%
Правительство России приняло постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%. О подписании документа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Среди индексируемых пособий – ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трёх групп.
По поручению президента с 2025 года ежегодно индексируется и ежемесячная компенсационная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Раньше такие суммы были фиксированными.
Кроме того, индексация коснётся ряда выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 26,9 тыс. рублей.
Увеличится и размер материнского капитала: на первого ребёнка – до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей — до 912,2 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток.
Кроме того, Мишустин подписал постановление о дополнительном увеличении страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год.
Согласно документу, с 1 января 2025 года дополнительно увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента. В феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.
Решение позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех получателей страховой пенсии. Это около 39,3 миллиона человек.
Изначально с 1 января 2025 года страховые пенсии были повышены на 7,3% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции в 2024 году. В середине января Росстат предоставил данные о фактическом уровне инфляции в 2024 году. После этого было принято решение о доиндексации страховых пенсий до фактического уровня инфляции.
«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 27 января.
В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
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