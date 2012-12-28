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В России
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19 минут назад
Над пятью регионами РФ за ночь сбили 32 беспилотника
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших пять регионов, включая Воронежскую область.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон. В ходе атаки также местами были повреждены линии электропередачи. Часть города осталась без света.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что всего минувшей ночью в двух городских округах и четырех районах региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — отметил он в своем Телеграм-канале.
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