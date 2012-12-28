Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утром на улице Московской автомобиль прилёг на крышу
Происшествия
Куриные яйца сравнялись в цене с перепелиными
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем
Погода в Липецке
Вандал выломал двери в «Европейском»
Происшествия
Липецкий фигурист в 11 лет освоил тройные прыжки и сложнейшие каскады
Спорт
Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов
Происшествия
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Общество
Очередное поражение на пути в вечность
Спорт
Читать все
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Общество
Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем
Погода в Липецке
Вандал выломал двери в «Европейском»
Происшествия
Очередное поражение на пути в вечность
Спорт
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Липецкий фигурист в 11 лет освоил тройные прыжки и сложнейшие каскады
Спорт
Под предлогом поверки счётчика у липчанки выманили полтора миллиона рублей
Происшествия
Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов
Происшествия
На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти
Здоровье
Читать все
В России
41
19 минут назад

Над пятью регионами РФ за ночь сбили 32 беспилотника

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших пять регионов, включая Воронежскую область.

В Минобороны России сообщают, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать — над территорией Воронежской области; одиннадцать — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон. В ходе атаки также местами были повреждены линии электропередачи. Часть города осталась без света.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что всего минувшей ночью в двух городских округах и четырех районах региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — отметил он в своем Телеграм-канале.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru