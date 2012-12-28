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В России
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сегодня, 09:59
Швеция задержала идущее из РФ судно по подозрению в диверсии на Балтике
Корабль, покинувший российскую Усть-Лугу 24 января, был задержан в рамках предварительного расследования. Ведутся следственные мероприятия в рамках предварительного расследования.
«Мы арестовали судно в рамках проводящегося предварительного расследования. Представители шведских властей находятся на борту судна. Речь идет о следственных мероприятиях в рамках предварительного расследования», — рассказал пресс-секретарь полиции безопасности Габриэль Вернстедт.
24 января судно, которое ходит под флагом Мальты, вышло из российской Усть-Луги и в воскресенье проходило в акватории между Швецией и Латвией. Арест судна означает сопровождение его в территориальные воды Швеции. Vezhen находится у города Карлскруна под наблюдением корабля береговой охраны.
«Мы арестовали его, и оно стоит на якоре», — заявил Вернстедт.
Прокуратура Швеции начала 26 января расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. В расследовании принимают участие несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы.
Как ранее сообщил Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия. По его информации, система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс — Готланд. LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии. Они же в свою очередь связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента, происходит постоянный обмен информацией.
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