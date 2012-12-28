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41
сегодня, 21:55
Землетрясение произошло в 100 км от Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Камчатки. Об этом сообщает
ТАСС
со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 48 км, эпицентр находился в 107 км от Петропавловска-Камчатского.
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