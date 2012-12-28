В России
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46 минут назад
В Ростовской области закрыли ввоз песка с мазутом на местный полигон
«Полигон частный. Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции», — расказал чиновник в своем Telegram-канале.
Жители со своей стороны также организуют общественный контроль. По словам врио губернатора, выявленное отношение к жителям региона «недопустимо» и его будут менять.
"Что будем делать с уже завезенным песком, решим. Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются", - отметил Слюсарь.
По его информации, на полигоне в постоянном режиме продолжат работать представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и минприроды. Они также проведут проверку площадки на соответствие требованиям хранения ТКО.
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