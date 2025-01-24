Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
В России
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24 минуты назад
Пляжи Анапы планируют восстановить к лету 2026 года
«К этому лету пляж Анапы должен соответствовать нормативам; мазута на пляже быть не должно», — подчеркнул министр, отметив, что к работам привлечены силы МЧС, волонтеров и новых технологических решений.
Основную массу загрязненного грунта уже вывезли, а песок на пляже начали просеивать, чтобы отделить оставшиеся мелкие фракции. К летнему сезону все пострадавшие участки должны быть приведены в нормативное состояние.
Предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям Роспотребнадзор проведет до 1 марта.
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