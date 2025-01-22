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В России
51
41 минуту назад

В Подмосковье возле школы произошел взрыв

В Подмосковье возле одной из школ прогремел взрыв. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Дмитров».

Инцидент произошел в городе Дмитрове. На кадрах с места происшествия видно человека, который проводит ремонтные работы. Однако в какой-то момент под плитой, на которой он находится, происходит взрыв. Отмечается, что звук был слышен в половине города.

Telegram-канал «Подмосква» сообщает, что коммунальные службы вели работы по ремонту сетей. Причиной взрыва мог стать газовый баллон или детонация газов из канализации.
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