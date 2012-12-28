В РФ завели рекордное число дел за нарушение валютного законодательства

В России увеличивается количество валютных нарушений. С января по сентябрь 2024 года было возбуждено 91 тыс. таких дел, говорится в докладе «Эффективность работы ФНС» (есть у «Известий»). Это рекорд по крайне мере с 2017-го.