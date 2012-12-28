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В России
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17 минут назад
В РФ завели рекордное число дел за нарушение валютного законодательства
В России увеличивается количество валютных нарушений. С января по сентябрь 2024 года было возбуждено 91 тыс. таких дел, говорится в докладе «Эффективность работы ФНС» (есть у «Известий»). Это рекорд по крайне мере с 2017-го.
Кроме того, влияют и проблемы, связанные с возвратом валютной выручки. Чтобы сохранить возможность оплаты импорта, некоторые предприятия стараются оставлять ее в зарубежных банках, надеясь, что оплатят закупки в тот же период. Но в итоге возникают нарушения в оформлении экспортных операций, сказала завкафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец.
Что касается физлиц (речь о вывозе за границу больше $10 тыс. наличными), то чаще всего люди просто не знают, что нельзя этого делать, отметила доцент кафедры налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финуниверситета Анастасия Князева.
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