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В России
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53 минуты назад

В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей Эрмитажа

В петербургском Эрмитаже прошла эвакуация – предварительно сообщается, что в музей поступило анонимное сообщение об угрозе.

Посетители Государственного Эрмитажа вынуждены были покинуть музейные помещения из-за сообщения об угрозе безопасности, — рассказали в пресс-службе музея, силы службы безопасности Эрмитажа и Росгвардии проводят проверку в главном комплексе.

«24 января 2025 года в главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Организована эвакуация посетителей с территории главного музейного комплекса. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии организуют проверку экспозиционных залов и служебных помещений», — отметили в пресс-службе музея.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что «для охраны правопорядка возле Эрмитажа задействованы два патрульных экипажа вневедомственной охраны Росгвардии».

Представители Эрмитажа отметили, что посетители с билетами на сегодня, которые не успели осмотреть экспозицию, смогут посетить главный музейный комплекс в любой другой день, — передает ТАСС.
эвакуация
Эрмитаж
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