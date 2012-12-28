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26 минут назад

НЛМК приглашает студентов в «Академию стальных возможностей ТЕХ»

Новолипецкий металлургический комбинат набирает студентов в четвертую волну программы «Академия стальных возможностей ТЕХ». Этот проект помогает старшекурсникам вузов познакомиться с современной металлургией и получить работу на НЛМК.

В этом году в приоритете – студенты технических специальностей. Принять участие в программе смогут старшекурсники вузов с хорошей успеваемостью, активной жизненной позицией и готовые к переезду для работы в компании.

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«Академия стальных возможностей ТЕХ» - трехэтапная программа оплачиваемой стажировки. В первом этапе студенты в онлайн-формате знакомятся с компанией, проходят дистанционное обучение по курсам Университета НЛМК. Во втором и третьем этапах их ждет очная стажировка в компании под руководством опытных наставников.

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Все участники программы получат достойную стипендию, которая будет увеличиваться на каждом этапе. Студенты, показавшие высокий результат и зарекомендовавшие себя, получат возможность трудоустройства в компании. НЛМК предлагает вакансии в пяти городах присутствия – в Липецке, Данкове, Старом Осколе, Екатеринбурге и Заринске. Комбинат оплатит переезд и проживание во время очной стажировки для иногородних студентов.

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— За три года нам удалось привлечь к себе внимание более 100 образовательных учреждений. По результатам предыдущих волн «Академии стальных возможностей» уже более 50 студентов стали сотрудниками компании, - рассказала руководитель направления по работе с вузами НЛМК Александра Зубцова.

Набор студентов в новую волну «Академии стальных возможностей ТЕХ» продлится до 21 марта включительно. Заявку на участие можно подать на официальном сайте программы - https://career.nlmk.com/asv/

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