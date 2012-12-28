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В мире
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16 минут назад
После вспышки на Солнце на Земле ожидается магнитная буря
Вспышка класса М на Солнце произошла 21 января.
Ранее во вторник сообщалось о вспышке класса М, зарегистрированной на Солнце в 13:39 мск в группе пятен 3967, вспышка сопровождалась выбросом солнечной плазмы. Кроме того, в космос был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. Согласно расчетам, облако плазмы дойдет до орбиты Земли во второй половине дня, — передает ТАСС.
«С точки зрения основных характеристик, выброс являлся относительно медленным, но с высокой плотностью вещества. <…> Предварительная оценка мощности магнитных бурь - от G1 до G2 (от слабой до умеренной)», — отмечается в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Мощность магнитной бури оценивается по школе мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
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