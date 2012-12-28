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сегодня, 11:28
Расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу под Актау самолёта оказалась некорректной
Опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу под Актау самолёта компании AZAL отличается от оригинала.
«Есть большое отличие от содержимого черных ящиков. Ждите официальных источников», — сказал он.
По его словам, никакие данные утеряны не были, их копии передали России и Азербайджану. Предварительные итоги расследования будут обнародованы на следующей неделе, — передает РБК.
Уточняется, что эксперты из Казахстана, России, Азербайджана и Бразилии имели равный доступ к информации при расшифровке бортовых самописцев («черных ящиков») с потерпевшего крушение вблизи аэропорта Актау борта Azerbaijan Airlines (AZAL), — заявил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию, созданную после происшествия.
«В расшифровке на базе компании CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий) в Бразилии, которая под Минобороны Бразилии работает, участвовали наши эксперты, российские, азербайджанские, бразильские. Все имели, в принципе, равный доступ», — сказал он.
15 января расшифровку переговоров экипажа AZAL с диспетчерами опубликовал телеграм-канал Baza. Из нее следовало, что экипаж несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, затем сообщил местным диспетчерам, что в самолет попала птица и «в кабине два кресла взорвались». После этого экипаж передал, что собирается следовать в Минводы, затем — в Махачкалу, в это же время сообщалось, что самолет теряет управление и у него отказала гидравлика.
Потом экипаж переключили на диспетчеров Ростова, экипаж сообщил, что собирается вести самолет в Баку, диспетчеры предложили следовать в Махачкалу, но затем экипаж заявил, что полетит в Актау, и предупредил, что в салоне заканчивается кислород. После этого их переключили на диспетчеров Актау, те разрешили посадку, на этом переговоры оборвались.
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