Можно покупать квартиры - в ЖК «Траектория» сдали первый дом

Программа комплексного развития территории Тракторного приносит первые плоды.

В Липецке сдали первый дом ЖК «Траектория» по программе комплексного развития территорий в районе бывшего Тракторного завода. Первому дому присвоен адрес – улица Молодёжная, 9, продажи квартир уже стартовали.

Новый микрорайон

Липчанам нужно привыкать к новой реальности: жить в районе Тракторного становится круто и престижно. Всё потому, что воронежская компания «ЖБИ-Жилстрой» по договору с местными властями приступила к строительству на площади в 6,6 гектаров в границах улиц Краснознаменной, Молодежной, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии сразу целого микрорайона, которому дали название «Траектория».

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территории. Программу поддерживает Правительством РФ, Минстрой России, ДОМ.РФ, Фонд развития территорий, национальный проект Жилье и комфортная городская среда, Правительство Липецкой области и Администрация города Липецка.

На месте 26 аварийных домов застройщик возводит современные многоэтажки, благоустраивает территорию, развивает инфраструктуру и в итоге прежний район будет уже не узнать. Нечто подобное происходило в Москве в 1950-60-е годы. Например, районы Черёмушек или Кузьминок, по сути, были деревнями и считались чуть ли не гетто, а сейчас жить там дорого и престижно.

Застройщик с проверенной репутацией

Воронежскому застройщику с 68-летней историей не привыкать осваивать крупные объекты. На данный момент общая площадь возведённого гражданского и жилищного строительства превышает 112 тысяч квадратных метров.

«Все проекты компании возводятся с применением высококачественных строительных материалов, отвечают высоким современным требованиям, отличаются уникальными архитектурными решениями и полностью обеспечены всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой», - говорится на сайте компании.





Первый дом новой эры

Дом на улице Молодежной, 9 – это 18 этажей, 3 подъезда, 288 квартир. Особого внимания заслуживают входные группу нового жилого комплекса – стильные, современные, комфортные. Одного взгляда на них достаточно, чтобы убедиться, что вы попали в престижный район города.

Благоустройство

Вдвойне ценно, что застройщик не просто воткнул многоэтажку в уже заселённую территорию, чем, увы, нередко грешат в России, а осваивает и преображает целое пространство.

Здесь заботятся буквально обо всём – тротуарах, дорогах, детских площадках и т.д. Всё это либо уже построено, либо будет возведено по мере сдачи строительных объектов.





В ЖК предусмотрено строительство шести 18-этажных дома, одного 10-этажного, общественно-делового центра, спортивных и детских площадок и многого другого. Квартал встраивают в уже существующую инфраструктуру: зеленый массив, стадион, школу, детские сады, поликлинику, магазины всех направленностей, и пункты выдачи интернет-заказов и т.д. Недалеко расположены остановки общественного транспорта, Городской дворец культуры и ФОК «Пламя» - колыбель липецкого спорта, где живущие неподалёку могут выбрать себе занятие по душе. К слову, цены на посещение спортивных занятий в физкультурном комплексе заметно ниже, чем в центральной части Липецка. Поплавать в бассейне в будний день можно за символическую плату. А для детей и подростков работают многочисленные бесплатные секции.

Вообще «Траектория» расположена в уникальном месте: с одной стороны – в городской черте, а с другой – практически на лоне природы, ведь в шаговой доступности лес, тихие парки, места для прогулок и уединения.

Причины, по которым купить квартиру лучше именно здесь

Иметь своё уютное гнёздышко посреди современного микрорайона с развитой инфраструктурой и благоустройством – мечта любого человека.

Дом уже сдан, выбирать жильё можно уже сейчас из множества видов планировок – от одной до трёх комнат. Есть и совсем маленькие квартиры эконом-класса, которые набирают стремительную популярность в последнее время. Имеются студии, а также – широкий выбор квартир евроформата с большой кухней-гостиной, и хоромы с раздельными туалетом и ванной комнатой, а ещё – с отдельными гардеробными. Найти здесь жильё по душе сумеет и холостяк-одиночка и большая дружная семья с детьми.

На выбор липчанам предлагают квартиры без отделки или с отделкой. В последних всё сделано «под ключ». Жильцов, переезжающих в такие квартиры, ждут в подарок натяжные потолки, линолеум, межкомнатные двери, комплект сантехнического оборудования санузла, электроплита, словом – всё, что нужно для комфортной жизни.

Немаловажный фактор – цены. В ЖК «Траектория» предлагают квартиры по разумной стоимости без скрытых переплат, а также выгодные условия ипотеки и рассрочки. И надо полагать, что и по этой причине тоже разлетятся такие квартиры, как горячие пирожки.







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