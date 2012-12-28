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56 минут назад

Котяков сообщил о повышении на 9,5% свыше 40 разных пособий и выплат в феврале

Теперь ежегодной индексации подлежат в том числе выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы.

Более 40 разных выплат и пособий будут проиндексированы на 9,5% с 1 февраля, — заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Соответствующие постановления также подготовлены и внесены в правительство», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Котяков отметил, что с 2025 года перечень выплат, увеличенных по уровню фактической инфляции, расширился. Так, ежегодной индексации теперь подлежат и выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы, — передает ТАСС.

«Позвольте вас поблагодарить за решение распространить выплату в 10 тысяч рублей на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за ребенком. Теперь бабушки, дедушки, старшие братья, сестры, ну и другие граждане, которые фактически осуществляют уход за особенным ребенком, смогут обратиться в социальный фонд и получить повышенную ежемесячную выплату», — пояснил он.

С 1 февраля размер этой выплаты составит 10 950 рублей в месяц, тогда как прежде для такой категории лиц, осуществляющих уход, сумма составляла 1,2 тыс. рублей. Также с 1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые предоставляются героям Советского Союза, героям Российской Федерации, ветеранам боевых действий, в том числе участвующих в специальной военной операции, гражданам пострадавших от радиации и гражданам с инвалидностью. Ежемесячно ЕДВ в РФ получают 15,5 млн человек.
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