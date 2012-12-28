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В России
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22 минуты назад
В России предложили запретить фото- и видеосъемку объектов ПВО
«Рекомендовать Минобороны России с участием заинтересованных органов государственной власти проработать вопрос установления в законодательстве РФ запрета на фото- и видеосъемку средств противовоздушной обороны, иной военной инфраструктуры и административной ответственности за его нарушение», — говорится в документе.
Также в нем предлагается проинформировать комиссии о проведенной работе по этому поручению до 1 июля 2025 года.
«Известия» направили запросы в Минобороны и МВД с просьбой прокомментировать причину такого поручения.
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