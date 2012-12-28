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В России
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25 минут назад
Пособия по беременности и родам студенткам повысят в 10 и более раз
Основная новелла — в изменении правила расчета пособия. Сейчас декретные студенткам выплачивают образовательные организации из федерального и региональных бюджетов. Размер пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет 2000-5000 рублей в месяц. Начинающие мамы могут рассчитывать на 9,3 тыс. — 23,3 тыс. рублей. Законопроектом предлагается увеличить размер пособия до 100% ПМ трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии учитываться не будет.
Так, в Липецкой и Тамбовской областях, где установлен в этом году наименьший ПМ в 16 тыс. рублей, размер выплаты составит почти 74,9 тыс., а на Чукотке, где прожиточный минимум самый высокий (около 50,5 тыс.), — 235,4 тыс., отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета, указывается в финансово-экономическом обосновании к документу. Как прогнозируют в Минтруде, в первый год будет необходимо 631,4 млн рублей, что позволит выплачивать повышенное пособие 7 тыс. мам, которые проходят очное обучение.
В ближайшее время законопроект о повышении декретных для студенток будет размещен для общественного обсуждения, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Ведомство планирует внести документ в Госдуму в весеннюю сессию. С учетом того, что проект разработан по поручению президента, он может быть принят в приоритетном порядке и вступить в силу уже к началу нового учебного года, предположил источник «Известий», близкий к министерству.
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