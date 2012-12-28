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В мире
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52 минуты назад
В Казахстане супермаркеты ввели ограничение на продажу картофеля
Ограничения введены для предотвращения оптового выкупа продукции перекупщиками и дальнейшей перепродажи «магазинами у дома».
Ограничение ввели, чтобы помешать перекупщикам оптом скупать картофель для дальнейшей перепродажи в магазинах «у дома», — передает «Интерфакс».
В управлении заверили, что в столице приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель.
«Дефицита картофеля нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются», — говорится в заявлении.
Ранее в январе Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на шесть месяцев для стабилизации цен на внутреннем рынке. По данным правительства страны, в 2024 году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза в связи с возросшим спросом со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высокими экспортными ценами.
Ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок — за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).
По данным Минсельхоза республики, имеющихся запасов картофеля достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тысяч тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тысяч тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тысяч тонн в стабфондах, 200 тысяч тонн у мелких хозяйств).
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