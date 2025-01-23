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сегодня, 14:33

Глава ФАС объяснил рекордный рост цен на картофель его дешевизной

Руководитель ФАС Максим Шаскольский объяснил корректировку цен на картофель низкой базой прошлого года, когда из-за большого урожая цены были значительно ниже.

Рекордный рост стоимости картофеля в 2024 году объясняется тем, что в предыдущие два года этот продукт был чрезвычайно дешевым. Таким образом повышение цен на 92% за 12 месяцев объяснил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, — передает ТАСС.

Чиновник указал, что в 2024 году можно говорить о коррекции стоимости. «Нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим: потому что была низкая база в прошлом году», — заявил он.

До этого о слишком низкой стоимости картофеля, сложившейся в прошлые годы, рассказали в пресс-службе Минсельхоза. Вместе с тем в ведомстве признали, что сейчас на цены влияет и снизившийся по сравнению с рекордным 2023 годом урожай.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ретейлеров страны) сообщила, что по итогам 2024 года «борщевой набор», в который входит картофель, в зависимости от выбранного мяса подорожал на 25-32 процента.

Официальная инфляция по итогам года составила 9,52 процента, в том числе продовольственная — 11,05 процента, а отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09%, — пишет Lenta.ru.
картофель
цены
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