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сегодня, 14:33
Глава ФАС объяснил рекордный рост цен на картофель его дешевизной
Руководитель ФАС Максим Шаскольский объяснил корректировку цен на картофель низкой базой прошлого года, когда из-за большого урожая цены были значительно ниже.
Чиновник указал, что в 2024 году можно говорить о коррекции стоимости. «Нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим: потому что была низкая база в прошлом году», — заявил он.
До этого о слишком низкой стоимости картофеля, сложившейся в прошлые годы, рассказали в пресс-службе Минсельхоза. Вместе с тем в ведомстве признали, что сейчас на цены влияет и снизившийся по сравнению с рекордным 2023 годом урожай.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ретейлеров страны) сообщила, что по итогам 2024 года «борщевой набор», в который входит картофель, в зависимости от выбранного мяса подорожал на 25-32 процента.
Официальная инфляция по итогам года составила 9,52 процента, в том числе продовольственная — 11,05 процента, а отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09%, — пишет Lenta.ru.
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