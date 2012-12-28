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В России
70
сегодня, 13:02

В МВД предлагают упростить оформление при задержании пьяных водителей

МВД России предложило сократить число составляемых документов при выявлении пьяного водителя за рулем.

МВД России предложило изменить порядок составления протоколов при выявлении автоинспекторами нетрезвых водителей. Проект федерального закона проходит процедуру общественного обсуждения, — говорится на сайте Госавтоинспекции 23 января.

Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения необходимо составить от трех до пяти процессуальных документов. При этом составление протокола об отстранении от управления и протокола о задержании транспортного средства (ТС) в каждом случае является обязательным.

Впрочем, согласно результатам анализа правоприменения, составление этих протоколов в ряде случаев представляется избыточным, — заявили в МВД. Изменения в КоАП предусматривают как составление отдельного протокола об отстранении от управления и протокола о задержании ТС, так и возможность проставления отметок о применении соответствующих мер в других процессуальных документах.

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц в части сокращения количества составляемых процессуальных документов», — рассказали в МВД России.
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водители
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