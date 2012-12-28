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В России
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сегодня, 13:02
В МВД предлагают упростить оформление при задержании пьяных водителей
МВД России предложило сократить число составляемых документов при выявлении пьяного водителя за рулем.
Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения необходимо составить от трех до пяти процессуальных документов. При этом составление протокола об отстранении от управления и протокола о задержании транспортного средства (ТС) в каждом случае является обязательным.
Впрочем, согласно результатам анализа правоприменения, составление этих протоколов в ряде случаев представляется избыточным, — заявили в МВД. Изменения в КоАП предусматривают как составление отдельного протокола об отстранении от управления и протокола о задержании ТС, так и возможность проставления отметок о применении соответствующих мер в других процессуальных документах.
«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц в части сокращения количества составляемых процессуальных документов», — рассказали в МВД России.
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