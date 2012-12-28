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В России
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сегодня, 10:47

Гинцбург заявил о планах создать в РФ вакцины против рака груди и почек

Российские ученые планируют создать персонализированные мРНК-вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы. Испытания препаратов могут начаться в конце 2025-го или в начале 2026 года. Доклинические испытания российской вакцины от рака были завершены в сентябре.

Российские ученые планируют разрабатывать модели онкологических заболеваний для создания против них персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака почек, груди и поджелудочной железы. Испытания вакцин против этих заболеваний могут начаться в конце 2025 или в начале 2026 года, — рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если они [объемы финансирования] будут такие, как мы договаривались, ожидали, то мы начнем очень интенсивно параллельно с меланомой, где все отработано <...>, делать другие модели онкологических заболеваний для того, чтобы вслед за меланомой тоже была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких, как известно, самого распространенного рака человека с наибольшей летальностью, тяжелыми исходами. Далее, по всей видимости, определенные [разновидности] рака почек, возможно, рак груди и рак поджелудочной железы — вот наши планы», — рассказал ученый, отметив, что исследования онковакцин на пациентах с меланомой планируется начать в сентябре 2025 года.

По словам Гинцбурга, в зависимости от объема финансирования будут дополнительно запущены еще две или три линии испытаний моделей онкозаболеваний на животных.

«Чтобы в конце этого года или в начале следующего уже рассчитывать на то, что наши коллеги из онкоцентров смогут начать испытания онковакцин и на больных с этими онкологическими заболеваниями», — отметил он.

Ранее ученый сообщил, что доклинические исследования вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие опухоли. По его словам, первыми людьми, которые получат новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут быть пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких, — передает ТАСС.

Уточняется, что вакцина разработана совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщал, что доклинические испытания препарата уже завершены.

По словам Гинцбурга, для создания персонализированных вакцин от рака будет использоваться искусственный интеллект - нейросети необходимы для проведения вычислений. Для обучения ИИ будет создана отечественная база генетических последовательностей опухолей. В экспериментальную базу войдут около 40-50 тыс. опухолей. По его словам, нейросетевые вычисления должны занимать полчаса — час.
вакцина
рак
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