Гинцбург заявил о планах создать в РФ вакцины против рака груди и почек

Российские ученые планируют создать персонализированные мРНК-вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы. Испытания препаратов могут начаться в конце 2025-го или в начале 2026 года. Доклинические испытания российской вакцины от рака были завершены в сентябре.