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В мире
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вчера, 10:00
На Солнце зафиксировали редкий выброс черной плазмы
В Сети появились кадры редкого явления на Солнце - выброса плазмы черного цвета.
«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос и частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного черного цвета», — говорится в публикации.
Как следует из материала, такие цвета обычно дает нейтральный водород. Ученые предположили, что холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода был выброшен в результате вспышки и разбросан по солнечной короне.
В процессе разрушения вещества протуберанца и его исчезновения на протяжении примерно трёх часов в короне образовалось чёрное облако плазмы.
Черное облако плазмы наблюдалось в течение трех часов, а затем рассеялось и исчезло.
«Честно говоря, это просто очень красиво, и, даже зная, что это такое, всё равно трудно отделаться от какого-то мистического ощущения», — подчёркивается в публикации.
Специалисты подчеркнули, что подобные события встречаются довольно редко.
Ранее в январе руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что на Солнце произошли три мощные вспышки высшего балла Х. Он уточнил, что взрывная активность сосредоточена в одной солнечной области номер 3947, расположенной на востоке звезды в северном полушарии и в настоящее время постепенно перемещающейся в сторону линии Солнце — Земля. На данный момент этот центр удален от направления на Землю на угол примерно 50 градусов, рассказал ученый. По его словам, такое расположение центра при некотором стечении обстоятельств не исключает воздействие вспышек на планету, — передает РИА Новости.
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