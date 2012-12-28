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сегодня, 16:37

В Рыбном Союзе заявили о снижении стоимости красной икры в РФ

Лососевая икра в России в 2025 году, по данным аналитического центра Рыбного союза, продолжила дешеветь.

Лососевая икра начала дешеветь, — сообщает «Рыбный союз» в своем Telegram-канале.

«На четвертой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососевую икру по всем видам. Маркер цены - стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8-10,6 тыс. рублей, кеты - 9,8 тыс. рублей, кижуча - 11,6 тыс. рублей, нерки - 9,6 тыс. рублей», — рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15-20% ниже стоимости икры в ноябре, — передает ТАСС.

«Прогноз Рыбного союза о том, что цена в 13 тыс. руб. за килограмм красной икры была явно «перегретой» и в декабре - январе будет снижение, полностью подтверждается рынком», — добавил председатель союза.

По данным Росстата, объем производства лососевой икры в России в январе - ноябре 2024 года составил 9,4 тыс. тонн (в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года).
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экономика
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