В Госдуме одобрили использование транспорта граждан для борьбы с терроризмом

Правоохранители смогут использовать транспортные средства физлиц, а также компаний в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Законопроект подготовлен для совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции.