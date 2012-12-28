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В России
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8 минут назад
В Госдуме одобрили использование транспорта граждан для борьбы с терроризмом
Правоохранители смогут использовать транспортные средства физлиц, а также компаний в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Законопроект подготовлен для совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года группой депутатов, поправки предлагается внести в статью закона «О противодействии терроризму», которая устанавливает особенности правового режима КТО.
По действующим нормам на территориях, где введен режим КТО, на период проведения операции допускается в том числе использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а также физическим лицам, «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей». Новые нормы предлагают установить, что такой транспорт, принадлежащий гражданам и организациям, может быть использован «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».
Законопроект также предлагает сохранить действующее положение, согласно которому порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством РФ.
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