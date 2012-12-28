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В России
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27 минут назад
В Минтруде заявили, что в страховом стаже учтут все периоды отпуска по уходу за ребёнком
Минтруд России подготовил проект закона, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком.
Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.
«По поручению президента Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до 1,5 лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях», — отметил Котяков.
По его словам, нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд России за пересчетом страховой пенсии. Сейчас в страховой стаж кроме периодов работы включают так называемые нестраховые периоды, в том числе — время ухода за ребенком до полутора лет. При этом в настоящее время существует ограничение — в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за четырьмя детьми.
Кроме того, расширяется перечень мер материальной поддержки для многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня». Предполагается, что такие матери будут получать ежемесячные выплаты, как и Герои труда. В Минтруде напомнили, что в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина было возрождено звание «Мать-героиня», вручение ордена сопровождается единовременной выплатой в 1 млн рублей. Героям труда в настоящее время установлены ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей. Они ежегодно индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии, — передает ТАСС.
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