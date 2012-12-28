Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: работодатели начали ограничивать перекуры, тайный список вакансий с самой большой зарплатой
Общество
К хирургам раненого лебедянца доставили с ножом в груди
Происшествия
Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
Происшествия
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу
Общество
Липчанин зарезал в Санкт-Петербурге знакомого осколком зеркала
Происшествия
Убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге липчанин наелся галлюциногенов
Происшествия
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Жителю Липецка вогнали охотничий нож в грудь
Происшествия
Читать все
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Старший инспектор ДПС пойдет под суд за применение насилия к подростку
Происшествия
«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности
Происшествия
Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
Общество
Учителя химии обвинили в поборах с учеников, школа и департамент образования говорят о клевете
Общество
22-летний водитель сбил на пешеходном переходе трёх школьниц: дело ушло в суд
Происшествия
Неплательщик алиментов ударил пристава
Происшествия
Получившая бесплатно на «Вайлдберриз» товары на два миллиона рублей липчанка отделалась условным сроком
Происшествия
Состояние выпрыгнувшего с пятого этажа мужчины — тяжёлое
Происшествия
НЛМК запустил новую установку газоочистного оборудования
НЛМК Live
Читать все
В России
26
27 минут назад

В Минтруде заявили, что в страховом стаже учтут все периоды отпуска по уходу за ребёнком

Минтруд России подготовил проект закона, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком.

Минтруд подготовил законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Также для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», планируют установить ежемесячные выплаты на уровне Героев труда, — заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

«По поручению президента Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до 1,5 лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях», — отметил Котяков.

По его словам, нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд России за пересчетом страховой пенсии. Сейчас в страховой стаж кроме периодов работы включают так называемые нестраховые периоды, в том числе — время ухода за ребенком до полутора лет. При этом в настоящее время существует ограничение — в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за четырьмя детьми.

Кроме того, расширяется перечень мер материальной поддержки для многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня». Предполагается, что такие матери будут получать ежемесячные выплаты, как и Герои труда. В Минтруде напомнили, что в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина было возрождено звание «Мать-героиня», вручение ордена сопровождается единовременной выплатой в 1 млн рублей. Героям труда в настоящее время установлены ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей. Они ежегодно индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии, — передает ТАСС.
отпуск
уход
дети
стаж
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru