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В России
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сегодня, 13:41
Кабмин может ограничить экспорт продовольствия ради внутреннего рынка
Государство готово ограничивать экспорт продовольствия, если возникнет риск для стабильности внутреннего рынка.
По его словам, в прошлом году производство молока выросло на 200 тыс. тонн - до 34 млн тонн. Но наблюдается также повышенный спрос на молочную продукцию (плюс 2%). Также растет и экспорт. Сейчас наше молоко и молочная продукция поставляется более чем в 90 стран. В 2024 году были открыты еще несколько — в частности, Кувейт, Бангладеш и Сирия.
Но безусловным приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка всеми видами товаров по доступным ценам.
«Здесь очень важен баланс. Нельзя наращивать производство одной категории в ущерб какой-либо другой. За спросом все должны внимательно следить», — подчеркнул Патрушев.
В противном случае правительство будет вынуждено вмешиваться.
«Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть. В том числе, они касаются возможных экспортных ограничений. Но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали», — сказал вице-премьер.
Он отметил, что на развитие молочной отрасли государство направляет значительные средства господдержки — в прошлом году было выделено 80 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем в 2023 году.
По данным Росстата, в 2024 году при общей инфляции 11,4% сливочное масло подорожало на 36,2%, молоко и молочная продукция — на 15,7%.
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