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В России
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сегодня, 13:01
Россельхознадзор не нашел загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей
Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе, выловленной в Чёрном и Азовском морях.
«Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — говорится в сообщении.
Сотрудники азово-черноморского межрегионального управления Россельхознадзора 15 января провели ряд мероприятий по отбору проб в подведомственных регионах, включая территории, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки. Это сделано в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения, — передает ТАСС.
Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.
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