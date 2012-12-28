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сегодня, 13:01

Россельхознадзор не нашел загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе, выловленной в Чёрном и Азовском морях.

Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе, выловленной в Черном и Азовском морях, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы, — сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — говорится в сообщении.

Сотрудники азово-черноморского межрегионального управления Россельхознадзора 15 января провели ряд мероприятий по отбору проб в подведомственных регионах, включая территории, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки. Это сделано в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения, — передает ТАСС.

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.
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