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сегодня, 11:26

В Мексике на пляж вынесло предвещающего катаклизмы живого сельдяного короля

С древних времен считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды предвещает скорые катаклизмы.

Серферы нашли сельдяного короля на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас, Мексика, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Need To Know.

Два серфера наткнулись на еще живую рыбу. У сельдяного короля отсутствовала часть хвоста, поэтому они предположили, что его вынесло на берег после столкновения с каким-то морским хищником. Мужчины сняли рыбу на видео, а после перенесли ее в воду с помощью своих досок. Удалось ли сельдяному королю выжить — неизвестно.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности. С древних времен считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды предвещает скорые катаклизмы.

Ранее в США на пляж в штате Калифорния вынесло сельдяного короля. Редчайшую глубоководную рыбу около трех метров длиной случайно обнаружила студентка Института океанографии.
катаклизмы
рыба
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