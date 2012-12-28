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22 минуты назад

Число жертв на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 76 человек

На горнолыжном курорте Карталкая, который расположен в провинции Болу, в отеле Grand Kartal произошел пожар. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о трагических последствиях происшествия: число погибших достигло 76 человек.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76, — передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 66 погибших.

«По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам. В ходе расследования на данный момент задержаны 9 человек», — рассказал министр.

Ерликая сообщил, что на данный момент возгорание полностью потушено.

«Поисковые работы и инспекция помещений только что завершились. Мы не смогли идентифицировать часть тел. Установление личностей по ДНК продолжается в учреждениях судебно-медицинской экспертизы. Тела будут переданы их семьям после того, как эта работа завершится», — сказал министр.

Глава МВД уточнил, что пожар начался в отеле «в 03:27 утра, его причина пока не установлена». Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям на рассвете повторно проинспектируют внутренние помещения гостиницы.

«После инцидента в ходе расследования были задержаны девять человек. Все аспекты произшедшего, деятельности отеля рассматриваются очень подробно. Любые недостатки или случаи халатности будут выявлены в ходе расследования», — сообщил министр.

Накануне на горнолыжном курорте в Турции около 03:30 по местному времени в 12-этажном здании на четвертом этаже вспыхнул пожар. На место события прибыли высокопоставленные представители правительства, включая министра внутренних дел Али Ерликая, который сообщил, что в момент возгорания в гостинице пребывали 238 человек.
пожар
Турция
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