Число жертв на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 76 человек

На горнолыжном курорте Карталкая, который расположен в провинции Болу, в отеле Grand Kartal произошел пожар. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о трагических последствиях происшествия: число погибших достигло 76 человек.