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В России
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52 минуты назад

В Роскачестве рассказали о фейковых банковских приложениях на смартфонах

Владельцы смартфонов любых брендов могут столкнуться с поддельными банковскими приложениями, которые по внешнему виду, а также своему функционалу полностью идентичны оригинальным.

Поддельные банковские мобильные приложения встречаются на любых смартфонах, а по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных, — рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

«На iPhone нет мобильных приложений популярных банков, этим и пользуются мошенники, создавая подделки. А владельцы Android-смартфонов могут стать жертвами собственной невнимательности... Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях - у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные... Кроме того, фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, а логотип приложения может быть идентичным», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что в названии фальшивого банковского приложения допускаются ошибки или добавляются слова, а в описании такого приложения встречаются орфографические и пунктуационные ошибки, — передает РИА Новости.

В Роскачестве уточнили, что при загрузке неофициального приложения указываются все личные данные, в том числе и CVV-код, таким образом мошенники украдут личную информацию, а доступ к мобильному сервису будет невозможен. Более того, приложение может содержать сетевой фильтр и в этом случае данные попадут на мошеннический ресурс. «То есть приложение будет работать как шпионское, предоставляя злоумышленникам доступ ко всей вашей информации», — пояснили там.

В институте напомнили, что при авторизации в фейковом приложении на телефон может прийти смс с кодом, при вводе которого, злоумышленники получат доступ к аккаунту на «Госуслугах».

«Чтобы защититься от злоумышленников, важно действовать на опережение - заранее распознавать поддельные банковские приложения», — резюмировал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
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