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В России
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сегодня, 18:20

СК РФ начал проверку после обрушения снега на двух женщин и ребенка в Кемеровской области

Снег с крыши жилого дома сошел на улице Советской в поселке Шерегеш Кемеровской области. Травмы получили две женщины и ребенок, находившиеся неподалеку от здания,  сообщает VSE42.Ru.

СК проверяет обстоятельства произошедшего по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).

Как отмечает пресс-служба СК России по Кузбассу, в настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию и проведение работ по очистке крыш многоквартирных домов.

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