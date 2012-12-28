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В России
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сегодня, 18:15
Ноутбуки вошли в топ-3 по росту цен среди электроники
Но эти показатели меньше, чем, например, у крупной бытовой техники, отмечает эксперт. При этом ноутбуки вслед за смартфонами — самая популярная категория портативной электроники, добавил он.
«Цены на лэптопы растут неравномерно. Например, стоимость игровых девайсов выросла на 25%, что делает их лидерами по темпам роста этого показателя», — отметил Муртазин.
Производители и продавцы электроники сказали «Известиям», что в этом году ноутбуки могут подорожать еще как минимум на 10%.
«В течение года цены продолжат расти под влиянием стандартного набора факторов — прежде всего, валютных колебаний, которые отражаются на стоимости логистики и закупочной стоимости самих устройств. Также влияет ключевая ставка, увеличение которой отражается на «стоимости денег», — отметили в пресс-службе производителя электроники Fplus.
Возможно, гаджетов низкого и среднего сегмента рост цен коснется в меньшей степени, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но что касается премиального (от 100 тыс. рублей), то увеличение может составить 10-20%, согласен он.
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