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сегодня, 18:15

Ноутбуки вошли в топ-3 по росту цен среди электроники

Ноутбуки вошли в топ-3 гаджетов по темпам роста цен — в среднем, к началу 2025 года они увеличились на 15%. Для сравнения, смартфоны подорожали на 16%, настольные ПК — на 21%, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 

Но эти показатели меньше, чем, например, у крупной бытовой техники, отмечает эксперт. При этом ноутбуки вслед за смартфонами — самая популярная категория портативной электроники, добавил он.

«Цены на лэптопы растут неравномерно. Например, стоимость игровых девайсов выросла на 25%, что делает их лидерами по темпам роста этого показателя», — отметил Муртазин.

Производители и продавцы электроники сказали «Известиям», что в этом году ноутбуки могут подорожать еще как минимум на 10%.

«В течение года цены продолжат расти под влиянием стандартного набора факторов — прежде всего, валютных колебаний, которые отражаются на стоимости логистики и закупочной стоимости самих устройств. Также влияет ключевая ставка, увеличение которой отражается на «стоимости денег», — отметили в пресс-службе производителя электроники Fplus.

Возможно, гаджетов низкого и среднего сегмента рост цен коснется в меньшей степени, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но что касается премиального (от 100 тыс. рублей), то увеличение может составить 10-20%, согласен он.

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