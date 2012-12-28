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В России
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сегодня, 18:14
Срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом сократят вдвое
Сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала и сроки вынесения решения по такому заявлению сократят с 10 до пяти рабочих дней, следует из законопроекта Минтруда.
С 2021 года поэтапно создают и внедряют Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере, пояснил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В 2024 году, по его словам, работали над автоматизацией полного цикла предоставления материнского капитала.
«Теперь проектом федерального закона предлагается сократить сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала и сроки вынесения решения по такому заявлению с 10 до пяти рабочих дней», — сообщил он.
Сократятся также сроки направления межведомственного запроса Фондом пенсионного и социального страхования и его рассмотрения органами и организациями, следует из пояснительной записки. На это будет отводиться 48 часов, хотя ранее срок составлял пять рабочих дней.
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