Срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом сократят вдвое

Сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала и сроки вынесения решения по такому заявлению сократят с 10 до пяти рабочих дней, следует из законопроекта Минтруда.