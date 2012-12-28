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В мире
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сегодня, 16:51
Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 66 человек
Пожар возник в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле, который находится на высоте 2200 м.
«К сожалению, в результате пожара погибли 66 человек, 51 пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев», — заявил глава МВД Турции Али Ерликая на месте происшествия.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 32 пострадавших. По словам главы Минздрава Турции Кемаля Мемишоглу, часть пострадавших уже выписана из больниц.
«Из 51 пострадавшего один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации. 17 наших граждан уже выписаны. Остальные продолжают лечение, их состояние хорошее», — отметил министр.
Ерликая подчеркнул, что пожарные действовали быстро и начали тушить возгорание с 04:15.
«Поскольку задняя часть отеля выходит на горный склон, тушение можно было проводить только с фасада и боковой части здания. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего назначены следователи, ведется детальное расследование. Будут изучены все разрешения и документы, связанные с деятельностью отеля», — сказал Ерликая.
Глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой в свою очередь сообщил, что «у гостиницы есть сертификат пожарной безопасности, никаких недочетов в обеспечении норм пожарной безопасности на данный момент не выявлено», — передает ТАСС.
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