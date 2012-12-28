Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
Общество
Сбитый у «Квартала» мужчина выжил, не погибла и его собака
Происшествия
В Лебедяни погиб 17-летний парень
Происшествия
Хирурги детской областной больницы прооперировали новорожденного прямо в кювезе
Здоровье
Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
Общество
Любителю опасной езды на «Порше» грозит штраф или даже лишение прав
Происшествия
Родителей липецких школьников предупредили о новом способе мошенничества
Происшествия
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
Происшествия
Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
Происшествия
Читать все
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
Происшествия
Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
Происшествия
«Металлург» начал подготовку к сезону с медицинского обследования
Спорт
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области бесснежно и немного морозно
Погода в Липецке
49-летний работник автосервиса получил 11 лет колонии за убийство приятеля
Общество
Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
Происшествия
Мавр делает дело: Янник забивает, а Липецк обновил клубный рекорд в Суперлиге
Спорт
Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу
Общество
Средства от акции фонда «Милосердие» помогут жителям четырех регионов
Общество
Читать все
В мире
141
сегодня, 16:51

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 66 человек

Пожар возник в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле, который находится на высоте 2200 м.

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66 человек, а раненых — до 51, — передает РБК со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

«К сожалению, в результате пожара погибли 66 человек, 51 пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев», — заявил глава МВД Турции Али Ерликая на месте происшествия.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 32 пострадавших. По словам главы Минздрава Турции Кемаля Мемишоглу, часть пострадавших уже выписана из больниц.

«Из 51 пострадавшего один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации. 17 наших граждан уже выписаны. Остальные продолжают лечение, их состояние хорошее», — отметил министр.

Ерликая подчеркнул, что пожарные действовали быстро и начали тушить возгорание с 04:15.

«Поскольку задняя часть отеля выходит на горный склон, тушение можно было проводить только с фасада и боковой части здания. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего назначены следователи, ведется детальное расследование. Будут изучены все разрешения и документы, связанные с деятельностью отеля», — сказал Ерликая.

Глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой в свою очередь сообщил, что «у гостиницы есть сертификат пожарной безопасности, никаких недочетов в обеспечении норм пожарной безопасности на данный момент не выявлено», — передает ТАСС.
пожар
Турция
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru