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12 минут назад

Губернатор Камчатки назвал ситуацию с массовым заражением гепатитом С и В в онкодиспансере возмутительной

Глава региона потребовал проведения внутреннего расследования в онкодиспансере и «кадровых решений».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел совещание в Камчатском краевом онкологическом диспансере по ситуации, связанной с массовым заражением пациентов гепатитом С и В.

По его поручению до конца января в медучреждении проводится внутреннее расследование. По его итогам будет определена ответственность виновных лиц, — говорится в Телеграм-канале главы региона.

Он отметил, что к настоящему времени в онкодиспансере проведены все проверки оборудования и расходных материалов. 23 января пройдет итоговая проверка Роспотребнадзора, результатом которой должно стать открытие и возобновление работы кабинета компьютерной томографии.

«Но только при 100-процентной гарантии, что повторения этой возмутительной ситуации не случится», — подчеркнул Владимир Солодов. Дополнительными мерами станет установка камер и контроль дезинфекции в кабинете.

«С сегодняшнего дня должны заработать дополнительные окна в учреждениях здравоохранения для сдачи анализов на вирусные гепатиты для тех людей, с которыми проводились медицинские манипуляции в ноябре-декабре в кабинете КТ онкодиспансера. Анализы им можно будет сдавать без очереди и бесплатно. До конца завтрашнего дня все контактные лица будут оповещены о времени и месте забора анализов. Ситуацию контролирую ежедневно. Дважды в день министр здравоохранения будет докладывать о ходе исполнения поручений», — отметил глава региона.

На Камчатке все внимание властей и правоохранителей уделено истории о заражении гепатитом С и В пациентов краевого онкологического диспансера. Подтверждено, что острая форма заболевания есть у 36 человек.

Как сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде, Роспотребнадзором был зарегистрирован очаг вирусного гепатиты С и В.

«В 2024 году в анализируемом очаге выявлено 49 пациентов с маркерами вирусных гепатитов с датами заболевания с ноября 2023 года по декабрь 2024 года включительно. Из них на моментпроведения эпидемиологического расследования у 36 человек диагностирована острая форма вирусного гепатита (74 %), у 13 – хроническая (26%)», — говорится в сообщении ведомства.

Как выяснилось позже, все обратившееся — пациенты «Камчатского краевого онкологического диспансера». В учреждении люди проходили компьютерную томографию. После этого специалисты Роспотребнадзора, а также приглашенные из Москвы эксперты организовали эпидемиологическое расследование.

Уточняется, что проверка показала различные нарушения, которые и могли привести к заражению пациентов. К примеру, оборудование очищалось растворами на основе глютаровых альдегидов, также были нарушены сроки подтверждения диагнозов, недостаток антисептиков. Эксперты не исключают и того, что гепатит мог передаться через руки персонала или одноразовые инъекционные приборы, которые многократно применялись без должной обработки, — пишет «КП».





гепатит
заражение
здоровье
Камчатка
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