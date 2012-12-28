Дворник против: 70-летний Евгений Козинов требует сурового наказания для напавших на него парней
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото
В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации
В мире
72
сегодня, 11:27
В Японии ветер сдул в море груз с конвертоплана во время учений ВС США
Порыв ветра сдул в море ящик с грузом, который планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром острова Иэ в японской префектуре Окинава.
По данным агентства Киодо, в ходе проводимых учений американские военные должны были сбросить контейнер размером около 1,3 квадратных метра и весом от 400 до 450 килограммов на аэродроме небольшого острова Иэ. Но в момент маневра груз сдуло в сторону порывом ветра в море. После инцидента военнослужащие США провели осмотр акватории, но не смогли обнаружить контейнер.
Как заявил в ходе пресс-конференции министр обороны Японии Гэн Накатани, данная ситуация является «поистине прискорбной». По словам главы оборонного ведомства, Япония уже обратилась к американской стороне с просьбой обеспечить безопасность в ходе учений и предпринять меры для предотвращения повторения инцидентов.
Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки призвал США к расследованию инцидента.
«Этот инцидент – всего в шаге от серьезной трагедии. Это усиливает имеющиеся беспокойства у местного населения», — заявил он.
Префектура Окинава несет самую большую нагрузку по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, она принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
0
0
0
0
0
Комментарии