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сегодня, 11:27

В Японии ветер сдул в море груз с конвертоплана во время учений ВС США

Порыв ветра сдул в море ящик с грузом, который планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром острова Иэ в японской префектуре Окинава.

Ящик с грузом весом почти в полтонны, который в ходе учений планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром небольшого острова Иэ в южной японской префектуре Окинава, сдуло порывом ветра в море; власти Японии уже назвали данный случай «прискорбным» и обратились к Вашингтону с просьбой предпринять меры для недопущения повторений, — передает РИА Новости.

По данным агентства Киодо, в ходе проводимых учений американские военные должны были сбросить контейнер размером около 1,3 квадратных метра и весом от 400 до 450 килограммов на аэродроме небольшого острова Иэ. Но в момент маневра груз сдуло в сторону порывом ветра в море. После инцидента военнослужащие США провели осмотр акватории, но не смогли обнаружить контейнер.

Как заявил в ходе пресс-конференции министр обороны Японии Гэн Накатани, данная ситуация является «поистине прискорбной». По словам главы оборонного ведомства, Япония уже обратилась к американской стороне с просьбой обеспечить безопасность в ходе учений и предпринять меры для предотвращения повторения инцидентов.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки призвал США к расследованию инцидента.

«Этот инцидент – всего в шаге от серьезной трагедии. Это усиливает имеющиеся беспокойства у местного населения», — заявил он.

Префектура Окинава несет самую большую нагрузку по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, она принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
Япония
США
учения
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