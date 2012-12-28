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В России
66
сегодня, 10:48

В РФ хотят законодательно закрепить конфискацию иностранных активов

В России в конце января планируется рассмотрение законопроекта, закрепляющего в норме закона возможность изъятия активов тех стран, которые конфисковали имущество РФ.

Россия сможет изымать активы недружественных стран, которые необоснованно конфисковали имущество РФ. Такие изменения планируется зафиксировать в законе, его текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИД, — следует из документов к правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Правкомиссия рассмотрит инициативу на следующей неделе, — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Инициатива разработана для реализации указа президента от 23 мая 2024 года, который предусматривает порядок компенсации ущерба, причиненного стране из-за недружественных действий США, следует из документов к правкомиссии. Согласно документам, иностранные активы смогут передать в госсобственность — их перечень будет составлять правкомиссия по иностранным инвестициям. Стоимость изымаемого имущества также будут определять по специальному порядку, но само решение будут исполнять так же, как и обычные процедуры конфискации, — через арбитражный суд.

До этого конфискации иностранных активов в России пока что не проводились, отметил юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Пока РФ только вводила ограничения на пользование имуществом на территории страны — деньги и ценные бумаги зарубежных инвесторов из недружественных государств заблокированы на счетах типа «С». Отдельные активы иностранцы не могут отчуждать без согласия российских властей. Например, чтобы продать большой пакет акций или долю в компании, они должны получить разрешение ЦБ и президента.

«Под конфискацию в России могут попасть любые активы, связанные с недружественными государствами, включая недвижимость, доли в российских компаниях, банковские счета, а также оборудование или инфраструктурные объекты, принадлежащие иностранным инвесторам», — заявил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.
экономика
иностранные активы
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