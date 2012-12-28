Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Просто космос»: жильцы дома на улице Теперика возмущены счетом за отопление
Общество
На Соборной площади прорвало канализацию
Общество
Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Общество
Сбитый у «Квартала» мужчина выжил, не погибла и его собака
Происшествия
В мэрию поступило сообщение о минировании десяти школ
Происшествия
Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото
Происшествия
В разгромленном брошенной подростками петардой подъезде сделали ремонт
Происшествия
«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
Общество
На ямы в Липецке положат прибором
Общество
Читать все
Коммунисты просят содействия прокуратуры в ремонте памятника Ленину
Общество
«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
Общество
В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации
Происшествия
В Лебедяни погиб 17-летний парень
Происшествия
В Липецке определяются с границами трезвости
Общество
18-летнего администратора телеграм-канала оштрафовали за пропаганду наркотиков
Происшествия
«КамАЗ» с прицепом занесло на встречную «Тойоту»: водитель получил год ограничения свободы
Происшествия
Родителей липецких школьников предупредили о новом способе мошенничества
Происшествия
В «Елецком» разбили табличку закладного камня памятника ветеранам боевых действий
Происшествия
Ельчанин угнал две машины, чтобы съездить на рыбалку в Ростов и обратно
Происшествия
Читать все
В мире
134
сегодня, 09:59

В Турции из-за пожара на горнолыжном курорте погибли 10 человек

В Турции на горнолыжном курорте в Болу в результате пожара погибли десять человек, еще 32 получили ранения.

Жертвами пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу стали 10 человек, число пострадавших на данный момент составляет 32 человека, — пишут «Известия» со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Отмечается, что в регион из центра города, районов и прилегающих провинций направлено множество пожарных расчетов, AFAD (агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС), групп UMKE (поисково-спасательная команда), а также медицинских бригад и вертолетов.

О пожаре, вспыхнувшем минувшей ночью, стало известно ранее в этот день. По данным телеканала CNN Türk, огонь возник в отеле на высоте 2200 м. Начавшись в ресторанной части 12-этажного деревянного здания около 03:30 утра по местному времени, пламя быстро распространялось.

В посольстве РФ рассказали «РИА Новости», что не получали сведений о пострадавших или погибших при пожаре россиянах. Как отметил губернатор Болу Абдулазиз Айдын, в настоящее время пожар в отеле в основном удалось взять под контроль. Причины происшествия устанавливают в прокуратуре провинции. Он также добавил, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в средней степени тяжести.

Уточняется, что в ликвидации последствий ЧП участвуют 267 сотрудников различных служб.
пожар
Турция
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru