Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото
В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации
«КамАЗ» с прицепом занесло на встречную «Тойоту»: водитель получил год ограничения свободы
В мире
134
сегодня, 09:59
В Турции из-за пожара на горнолыжном курорте погибли 10 человек
В Турции на горнолыжном курорте в Болу в результате пожара погибли десять человек, еще 32 получили ранения.
Отмечается, что в регион из центра города, районов и прилегающих провинций направлено множество пожарных расчетов, AFAD (агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС), групп UMKE (поисково-спасательная команда), а также медицинских бригад и вертолетов.
О пожаре, вспыхнувшем минувшей ночью, стало известно ранее в этот день. По данным телеканала CNN Türk, огонь возник в отеле на высоте 2200 м. Начавшись в ресторанной части 12-этажного деревянного здания около 03:30 утра по местному времени, пламя быстро распространялось.
В посольстве РФ рассказали «РИА Новости», что не получали сведений о пострадавших или погибших при пожаре россиянах. Как отметил губернатор Болу Абдулазиз Айдын, в настоящее время пожар в отеле в основном удалось взять под контроль. Причины происшествия устанавливают в прокуратуре провинции. Он также добавил, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в средней степени тяжести.
Уточняется, что в ликвидации последствий ЧП участвуют 267 сотрудников различных служб.
0
0
0
0
0
Комментарии