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вчера, 17:37
В аромаингаляторах выявили вещества 3-го класса опасности
В ходе мониторинга служба выявила продажу такой продукции в интернете под видом медицинских приборов, говорится в документе, который есть у «Известий». Описание товаров может вводить потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств. В частности, установлено, что эти товары зачастую сопровождаются декларациями о соответствии требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций, либо информация о сопроводительных документах отсутствует.
Также сообщается, что исследования образцов аромаингаляторов провели в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москве». В составе выявили ментол, заявленный на маркировке, а также не указанные вещества — камфору и соединения, характерные как для натуральных эфирных масел, так и для синтетических ароматизаторов.
«Обнаружены и идентифицированы вещества третьего класса опасности, не заявленные на маркировке продукции, обладающие раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови (толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат)», — сообщается в документе.
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