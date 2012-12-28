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В России
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вчера, 17:35

Количество изъятого таможенниками кокаина выросло в 68 раз за три года

Федеральная таможенная служба России зафиксировала ежегодный рост поставок кокаина в Россию. Лишь за 2024 год таможенная служба изъяла около 2,8 т наркотика, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС.

Из ответа ведомства следует, что увеличение объемов перевозимого кокаина наблюдается еще с 2021 года. Тогда количество изъятого наркотика составило более 41 кг, а в 2022 году уже вдвое больше — более 88 кг.
Наиболее крупные партии изъяли в 2023 году — около 410 кг, а в 2024 году - более 2,8 т.

Таким образом, за последний год объемы перевозимого через Россию запрещенного вещества выросли в 6,8 раз. А за три года — примерно в 68 раз.В ФТС рост поставок связывают с намерением южноамериканских и европейских группировок изменить пути экспорта наркотика в Европу. Теперь они активнее, чем ранее, задействуют транспортную структуру России.

«В настоящее время большинство попыток экспортировать кокаин осуществляется через морские порты Северо-Западного региона России. Задействуются контейнерные перевозки с легальными товарами. За сбыт часто ответственны представители европейских группировок», — сообщили в ведомстве.

Так, в январе 2024 года в Большом порту Санкт-Петербурга было обнаружено более тонны кокаина, который завезли в Россию из Никарагуа. В том же месяце в порту изъяли еще более 1,2 тыс. кг кокаина, транспортированного из Бельгии. В декабре ФТС совместно с ФСБ изъяла около 600 кг кокаина и задержала членов наркокартеля «Кали».

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